L’asse tra Torino e Manchester è caldissimo. Juve e United, legate da una amicizia/rivalità figlia delle numerose sfide a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, stanno trattando lo scambio dell’estate: Dybala in Inghilterra e Lukaku, soffiato all’Inter, in Italia. Non solo di attaccanti si sta parlando, sembra infatti che i Red Devils abbiano chiesto alla Juve informazioni su Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, classe 1987, è arrivato alla Juve nell’estate del 2017 ed ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020. Le opzioni in casa madama sono due: rinnovo o cessione. L’avvicendamento in panchina tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri ha portato i bianconeri a propendere per la seconda opzione. Il Monaco è interessato al giocatore ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Da qui nasce l’inserimento del Manchester United che, non riuscendo a chiudere con la Lazio per Milinkovic-Savic, può rinforzare la mediana con il forte centrocampista francese. L’asse Torino-Manchester diventa sempre più caldo.