Questa finestra di mercato sembrava essere davvero quella buona. Per cosa? Per vedere Sergej Milinkovic-Savic cambiare casacca. Perfino il Presidente Lotito aveva fatto delle aperture in questo senso. La Juve, non è un mistero, ha sempre apprezzato il centrocampista classe 1995, ma l’apprezzamento non si è mai trasformato in un’offerta. Troppo alta la valutazione del laziale. Poi, dopo una stagione fatta di alti e bassi, anche la quotazione sembrava essere scesa sensibilmente dai 130 milioni richiesti nell’estate del 2018. Con una cifra vicina ad 80 milioni, il colpo sembrava possibile. Eppure, nonostante queste premesse, il futuro di Savic sembra ancora in azzurro. Il Manchester United è stato il team più vicino al suo ingaggio. Tutto sembrava portare verso una felice conclusione della trattativa poi, improvvisamente, c’è stato lo stop. La permanenza di Pogba tra i Red Devils ha rotto l’incantesimo. A meno di clamorose offerte da Serie A, Liga, o Ligue 1, Savic resterà alla Lazio