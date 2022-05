Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Juve-Lazio.



DEGNO FINALE - "Sono contento che abbiamo preso un punto e abbiamo ottenuto un posto in Europa, questo era l'obiettivo, Adesso facciamo un'ottima settimana per vincere l'ultima partita in casa".



EUROPA - "A inizio stagione dico sempre che l'obiettivo è la Champions League, poi dobbiamo valutare. Negli ultimi mesi abbiamo giocato meglio e abbiamo ottenuto l'Europa League".



CON SARRI - "Sapevamo che all'inizio sarebbe stata dura, ma sapevo che poi sarebbe andata meglio. Forse siamo arrivati un po' tardi, magari se ce l'avessimo fatta prima avremmo ottenuto un risultato migliore".