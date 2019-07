Un anno fa la Juve sondava il terreno per Milinkovic-Savic, un anno dopo le intenzioni non sembrano cambiate poi di molto. Anche se il grande sogno in casa bianconera è e resta Paul Pogba, Paratici non ha completamente mollato la pista che porta al centrocampista serbo, il cui cartellino, però, costa ancora moltissimo. Dai 150 milioni dello scorso anno, si è scesi a 100, ma il prezzo fatto a Lotito è ancora troppo elevato per la Juve. Ecco perché club esteri come Psg e Manchester United ci hanno messo gli occhi, con l'idea iniziare a trattare per portare la cifra vicina agli 80. Come scrive il Corriere della Sera, la Juve c'è ancora - seppur defilata - con United, Inter e Psg interessate.