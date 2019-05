di CC

Se arrivasse - perché non c'è la certezza, al momento -, il nome di Milinkovic-Savic diverrebbe praticamente un invito ufficiale della Juventus diretto ai propri tifosi: state tranquilli, dormite sonni sereni. E il motivo è facile da capire: la priorità di questa squadra, a prescindere dal progetto tecnico che verrà affidato alla Signora, è quella di crescere. Di puntellare il proprio talento e di alzare il tasso qualitativo della squadra con semplici e mirati colpi. Quasi ad effetto. NUOVA MEDIANA - E allora, si capisce anche il primo pensiero fatto dalla dirigenza: mentre si decideva il destino di Allegri, si sceglieva pure il reparto da migliorare. Quello oggettivamente da migliorare. Il centrocampo della Juve è sempre stato il fiore all'occhiello della prima parte di ciclo, poi il crollo condito con qualche scelta di mercato che non ha pagato come i predecessori. Ebbene, c'è Milinkovic. C'è Milinkovic con le sue mille soluzioni e il suo talento pronto a essere consacrato. Con Sarri, Inzaghi, Conte o Guardiola, non importa. Se dovesse arrivare il serbo, sarebbe solo un gran segnale.