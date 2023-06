Quando si parla di Milinkovic Savic si pensa sempre alla Juve visto che in questi anni a Torino ci hanno pensato quasi tutte le stagioni a portarlo alla Continassa. Adesso però secondo Tuttosport per il centrocampista della Lazio, in scadenza nel 2024 c'è un derby di mercato tra Inter e Milan, con Pioli e Inzaghi che hanno messo il serbo in cima alla lista dei desideri. Non sarà comunque facile per i due club trovare un accordo con la Lazio visto le richieste di Lotito (sopra i 30 milioni).