C'è sempre spazio per Sergej Milinkovic-Savic nel taccuino della Juve. Una sua incornata al 92esimo minuto ha regalato alla Lazio la vittoria contro l'Hellas Verona e dato nuove speranza di qualificazione alla prossima Champions League. Un rendimento di assoluto livello quello del centrocampista serbo, che ha già raggiunto il suo record di gol più assist (15) in Serie A, con 8 partite ancora da giocare. Un vero gioiello, che da sempre è un nome tra i più pregiati sul mercato. Proposte ne sono arrivate tante, ma la Lazio non ha mai ceduto, perché la cifra non è mai stata ritenuta congrua dalla società.



LA JUVE - Fino a un anno fa la Lazio chiedeva almeno 100 milioni, anche di più se possibile, ora ne può valere 60, anche se Lotito ha fissato il prezzo a 80 milioni. Sergej rappresenta il prototipo del centrocampista perfetto, sia per l'Inter (Conte brama per averlo), sia per la Juve. Marotta ci provò già ai tempi bianconeri, senza riuscirci, e anche ora ha poche possibilità. Come scrive calciomercato.com, qualche possibilità in più potrebbe averla la Juventus che è stata vicinissima al Sergente nel recente passato. Il club bianconero ha in mente una mini rivoluzione per il centrocampo della prossima stagione e nella lista, oltre a Locatelli e Pogba, c'è anche il nome di Milinkovic-Savic. Una missione che si preannuncia difficile perché subordinata a qualche cessione importante.