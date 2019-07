Quella di Milinkovic Savic è 'una dolce attesa'. La racconta così l'edizione odierna de Il Messaggero, che racconta come il serbo resti tranquillo e fedele alla propria linea. Sa bene di voler e di poter partire quest'estate, ma anche che non c'è bisogno di forzare. Lotito ha compreso il suo punto di vista e cercherà di accontentarlo in ogni modo. All'orizzonte, però, non ci sarebbero offerte: per Sergej, che a suo tempo aveva trovato un accordo con la Juve (ma che ne troverebbe facilmente uno anche con l'Inter) deve solo aspettare il momento giusto. Del resto, manca ancora un mese alla chiusura delle trattative, a un paio di settimane per la campanella che scandisce le trattative d'Inghilterra.