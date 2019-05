di Cristiano Corbo

Milinkovic Savic e la Juve. Certe storie non si chiudono mai. Anzi, appena trovano un mezzo spiraglio, fanno di tutto per spalancarsi e affacciarsi in zona verità. Se nella giornata di ieri è ripiombata la notizia di un accordo tra bianconeri e il centrocampista serbo, oggi è il giorno dei chiarimenti: c'è ancora la Lazio da convincere. Come ultimo, ma fondamentale step. Non qualcosa d'insormontabile, non come un'estate fa. Però ugualmente un muro da scalare a mani nude. LA SITUAZIONE - Ballano 30 milioni. Tra la prima bozza di proposta juventina e la timida risposta di Lotito, ci sono bustone di soldi di distanza, tutta da riempire con giocatori o con altro cash. Al limite, con un incontro a metà strada che ambo le parti dovranno prendere come ennesima prova di un affare che non smette di stupire. Il numero uno biancoceleste ha capito che Milinkovic, stavolta, non ha intenzione di restare: anche per questo la richiesta laziale è finita sotto i 100 milioni. Una cifra che rimane sì alta, ma che certamente si fa più abbordabile. Sgranando gli occhi di Fabio Paratici.