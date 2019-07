Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sembra destinato ad essere a tinte rosse. Infatti, il Manchester United si sarebbe fatto avanti per il centrocampista serbo della Lazio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe ad un passo dai Red Devils. In serata è stato avvistato Igli Tare a Londra, probabilmente proprio per trattare la cessione del match winner dell'ultima Coppa Italia. La Juventus segue gli sviluppi della trattativa con interesse: l'acquisto di Savic spalancherebbe le porte alla cessione di Paul Pogba, il grande sogno del mercato bianconero.