Le parole di Milinkovic-Savic a Dazn: "Sono contento del gol, ho aiutato la squadra a fare il punto per il posto in Europa matematico. Non abbiamo iniziato al massimo ma possiamo essere tutti contenti adesso. La migliore stagione? Ho migliorato con il nuovo mister, ci ha aiutato, ho fatto 11 gol e 11 assist è la migliore stagione. Prossimo anno? Servono nuovi calciatori e puntare alla Champions".