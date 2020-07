La Juventus non ha mollato l'idea Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenta il rinforzo ideale per i bianconeri, che hanno trovato difficoltà - soprattutto per l'ingaggio - a riportare a Torino Paul Pogba dal Manchester United. Su Milinkovic però è forte l'interesse del Real Madrid, che secondo Tuttosport si è iniziato a muovere per presentare un'offerta ufficiale al club biancoceleste inserendo anche Borja Mayoral come contropartita. Il Real fa sul serio, la Juve osserva e valuta.