Come racconta Gazzetta, asarà proposto un rinnovo di un paio d’anni con un ritocco dell’ingaggio e, soprattutto, con l’inserimento di una clausola rescissoria che consentirebbe al giocatore di tenersi una porta aperta per un’eventuale cessione. Kezman per il momento non si è sbilanciato. Ha declinato gli inviti di Lotito e Tare a discutere di rinnovo a mercato aperto, rinviando tutto a settembre. Per la Lazio, tuttavia, la strada sembra in salita, la sensazione è che l’entourage del giocatore non voglia impegnarsi ulteriormente col club biancoceleste.