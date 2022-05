Come racconta Gazzetta, Milinkovic ha dimostrato sinora fedeltà alla Lazio. Ma il serbo è davvero incedibile? Quella che si è appena conclusa è stata forse la sua miglior stagione in Italia con la maglia della Lazio. Il paradosso è che negli anni precedenti c’erano state tante voci attorno ad un suo possibile trasferimento. Lotito ha detto ieri: "Sergej è l’oggetto di desiderio di tutti. Non ha un prezzo di mercato, perché i prezzi li fa chi mette gli oggetti in vendita. E andrà via solo se arrivasse un’offerta da uno dei cinque top club del mondo". E gli interessamenti illustri: dal Psg al Barcellona, senza escludere le squadre inglesi. Sullo sfondo Juve, Inter e Milan ci hanno sempre fatto un pensierino, ma nessuno ha mai voluto salire sulla giostra.