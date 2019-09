Sergej Milinkovic-Savic è stato molto vicino all'Inter in estate. L'affare, però, resta caldissimo per i nerazzurri, perché il centrocampista bosniaco, che sta vivendo un buon inizio di stagione con la maglia della Lazio, è uno tra i pupilli di Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro. La Juventus, dal canto suo, non si è chiamata fuori e continua a seguire Milinkovic con interesse, in attesa della prossima estate di mercato.