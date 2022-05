A prescindere da tutto, l'obiettivo della Juventus resta quello di portare a casa un grandissimo centrocampista nella prossima stagione. I bianconeri si muovono, sondano, capiscono e carpiscono: il più vicino in questo momento tra i centrocampisti? E' impossibile ancora da definirlo: a tratti potrebbe essere proprio Milinkovic Savic, con le voci sullo United smentite prontamente; a tratti torna di moda Paul Pogba, paradossalmente - considerata la difficoltà dell'ingaggio - il più facile da prendere tra i top assoluti. Più defilato De Jong, confermato anche da Xavi al Barcellona.



CORSA A 2 - Sembra allora una corsa a due, e da capire effettivamente dove la Juve vorrà rischiare di più. Milinkovic ha maturato la volontà di salutare la Lazio, anche per questo sembra pronto ad ascoltare tante offerte, con la ferma volontà di cambiare campionato solo davanti a una proposta irrinunciabile (non il Manchester, dunque); Pogba ha già deciso d'andare via dallo United e vede l'Italia e la Juventus come un ritorno a casa, un passo dunque importante per la propria carriera. Per entrambi andrebbero studiate cifre e formule, per entrambi la Juve dovrebbe fare uno sforzo economico non indifferente. Ma non c'è nessuno in pole: c'è solo la volontà di andare fino in fondo.