Il rapporto tra la Lazio e Sergej Milinkovic-Savic sembra destinato a rinnovarsi, con una firma sul nuovo contratto che dovrebbe essere attesa a Formello nelle prossime settimane. Eppure, non si fermano le voci di mercato sul centrocampista serbo, che oltre ad essere nel mirino di Juventus e Inter, ha grandi estimatori in Premier League. Come riporta Tuttosport, infatti, ci sono Tottenham, Manchester United e Chelsea che marcano stretto Milinkovic-Savic: Lotito però, non farà sconti.