Il centrocampista della Lazio Sergejallontana le voci su un suo possibile addio al club biancoceleste. Il serbo, intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro di Auronzo di Cadore, si sente ancora al centro del progetto con Sarri: "Mi sento bene, faremo sicuramente allenamenti intensi qui in montagna. Eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava il calcio e l'allenamento. Stiamo subito lavorando con il pallone, poi cambieremo il modulo passando al 4-3-3 e giocando più palla a terra, quindi sarà importante seguire mister. Mi sento ormai un leader in questa squadra, sono ormai al mio sesto anno qui a Roma e spero di farne tanti altri. Cerco di aiutare i giovani come hanno fatto i senatori con me quando sono arrivato".