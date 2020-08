Milinkovic Savic-Lazio è un matrimonio saldo, ma seriamente minacciato dal possibile arrivo di un’offerta irrinunciabile. È quanto riporta Calciomercato.com, secondo cui fra il presidente Lotito e il serbo esiste una sorta di patto d’onore, in base al quale il club asseconderebbe la cessione nel caso in cui pervenga un’offerta di almeno 80 milioni di euro. Pochi club sono in grado di raggiungere queste cifre, tra cui Manchester United, Paris Saint-Germain e Inter. Rimane distaccata la Juventus, alle prese con una campagna di svecchiamento e alle prese con difficoltà di bilancio.