Passano i mesi, cambiano le situazioni, ma in casaalcuni obiettivi di mercato sono destinati a non tramontare. L'esempio maggiore lo possiamo trovare in, da anni corteggiato da Madama, ma senza mai imbastire una vera e propria trattativa con Claudio Lotito, che molto probabilmentein estate. Non è un caso, infatti, se il centrocampista laziale non ha ancora approfondito la questione legata al rinnovo, lasciando intendere di essere disposto ad ascoltare eventuali offerte differenti da quella del club capitolino.- Il serbo prende tempo, perchè è a conoscenza dell'interesse di diversi club e proprio per questo sta meditando il suo divorzio dalla Lazio, con la quale ha un contratto che andrà in scadenza a giugno e che quasi sicuramente non verrà rinnovato. Per dirla tutta, dalle parti di Formello c'è anche chi teme che il giocatore possa arrivare al termine del suo rapporto, senza poter consentire ai biancocelesti di monetizzare del cash in vista di una sua eventuale cessione. L'alternativa è quella di inserire unaformulata sulla base di 35/40 milioni di euro, che si raddoppierebbe per i club esteri, dato che la volontà di Milinkovic è quella di rimanere in Italia.- Proprio quest'ultimo è un fattore da considerare con grande attenzione, perchè il suo forte desiderio di restare nel 'belpaese' potrebbe rivelarsi un assist d'oro per la Juve, che al momento è la. Molto più defilate invcece le squadre della Premier, conche non hanno abbandonato definitivamente la pista, ma difficiolmente riusciranno a mettere la freccia su Madama, destinata ad ultimare la sua corsa da vincitrice.