Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe perso le speranze di trattenere Milinkovic Savic, questo scrive il Messaggero. Il centrocampista serbo non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024, non ci sono trattative in corso e l'agente del giocatore ha promosso a Lotito di presentare offerte da circa 40 milioni di euro in estate.