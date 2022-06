Era finito in cima alla lista dei desideri dei dirigenti bianconeri per qualche settimana, salvo poi far spazio alla scalata di Paul Pogba che, sembra ormai prossimo a fare rientro a 'casa'. Stiamo parlando ovviamente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic che, con il rinnovo di Sarri sembra sempre più vicino alla permanenza a Roma, andando così incontro a quella che sarà la sua ottava stagione al servizio di Lotito. Anche i bookies spingono per questa soluzione, con la conferma alla Lazio che è data a 1,65 volte la posta secondo Betclic. Mentre l'alternativa più plausibile in caso di partenza, sempre secondo le agenzie di scommesse sarebbe il Manchester United a quota 4,50.