Matejaè pronto a sbarcare a Doha. Ma lo farà solo nel caso in cui lariuscirà a qualificarsi agli ottavi del. Secondo Il Corriere dello Sport, l'agente di Sergejè in giro per l'Europa a raccogliere offerte (giusto ieri il giocatore è stato accostato al), ma un'eventuale accelerazione arriverà solo se il centrocampista dellacambierà effettivamente passo, facendo finalmente la differenza anche sulla scena internazionale. Contro il Brasile non ha inciso, oggi dovrà farlo contro il Camerun, per restare aggrappato al sogno. Laosserva...