Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio dopo il secondo mercato estivo consecutivo sulla bocca di tutti. Il centrocampista bosniaco non ha lasciato alla capitale, nonostante l'interesse su tutte di Inter, Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per lui potrebbe esserci in vista un nuovo adeguamento di contratto, rispetto alla cifra già da record per il club biancoceleste di 3 milioni di euro a stagione. Bianconeri avvisati.