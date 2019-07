Come riportato da Sky Sport, il futuro di Milinkovic-Savic ​è ancora tutto da scrivere. La Lazio non lo ha messo in vendita, ma nicchia di fronte alla possibilità di una maxi-offerta irrinunciabile. Così, mentre il Manchester United lancia messaggio confortanti, in tal senso, il prezzo del giocatore si ​è ormai stabilizzato sui 90 milioni di euro. Una cifra alta, anche per la Juventus che, ad inizio mercato, aveva tentato un approccio con il giocatore. In caso di partenza di Pogba verso Madrid, non ​è da escludere che Juve e Red Devils possano contendersi il serbo: al momento, a Manchester sembrano ancora avvantaggiati.