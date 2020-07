Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport: “Se giocherò la Champions con la Lazio? Il mio obiettivo è sempre stato quello dal primo giorno. Lo abbiamo raggiunto finalmente in questa stagione”.



CHAMPIONS - “Sto bene qui, la mia testa è alla Lazio. C’è un contratto per tanti anni e quindi resto qua. Al resto ci penserà l’agente”.



A Dazn ha aggiunto: "Abbiamo iniziato bene, poi è arrivato il Covid, questo periodo fermi. Non siamo tornati come eravamo prima, ma abbiamo centrato comunque l'obiettivo del primo giorno. L'anno prossimo daremo fastidio alla Juve, quest'anno lo abbiamo fatto all'inizio, bene molto bene, poi siamo calati. Ma cercheremo anche il prossimo anno, con più forza".