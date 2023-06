La Juve continua a monitorare Sergej. Il centrocampista serbo partirà per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. A 365Scores Arabic, Mateja Kezman, agente del centrocampista, ha dichiarato: "Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere".