Milinkovic sempre più vicino al Manchester United e all'addio alla Lazio. Mateja Kezman, agente del giocatore, è a Londra e ha in programma un incontro negli uffici del Manchester United per approfondire e, presumibilmente, chiudere l'affare. Contatti approfonditi e fruttosi tra le parti, che portano verso la finale stretta di mano: Kezman, scrive il Corriere dello Sport, ha il mandato di Claudio Lotito per trattare e presentare un'offerta formale alla Lazio, con 100 milioni complessivi (colpo, bonus, commissioni) come tetto a cui arrivare. Ovviamente, questo arrivo apre alla cessione di Paul Pogba, voluto da Real Madrid e Juventus, nonostante le alte cifre richieste per il suo cartellino.