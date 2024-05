Chi torna dall'Arabia Saudita: occasioni per la Juve?

Milinkovic e Koulibaly



Altri profili

L'estate scorsa è stata segnata dall'entrata in scena dell'Arabia Saudita, che si è imposta prepotentemente sul mercato riuscendo a portare nella Saudi League tanti calciatori che militavano in Europa, alcuni campionissimi come Benzema, Mané, Neymar senza dimenticare giocatori protagonisti della Serie A comeNon sono mancati nel corso della stagione malumori da parte di coloro che si sono trasferiti solo pochi mesi fa. Emblematico èL'ex Liverpool è rimasto al Al-Ettifaq solo pochi mesi prima di passare all'Ajax. La Juve si era interessata proprio al giocatore come opportunità di mercato. Ecco, ce ne saranno altre in estate?Due nomi che non lasciano indifferenti dalle parti della Continassa visto che sono stati obiettivi concreti della Juve in passato.Sicuramente, uno degli ostacoli è l'ingaggio dei giocatori, che dovrebbero rinunciare a parecchi soldi per tornare. La Juve comunque ha bisogno di aggiungere esperienza e qualità alla rosa della prossima stagione e per questo valuterà opportunità di questo tipo alle giuste condizioni economiche.Benzema era un vecchio "sogno" della dirigenza prima ancora che lasciasse il Real Madrid ma rimarrà tale. Altri profili come Laporte e Fabinho possono diventare occasioni. Al momento però di concreto nulla, troppi punti interrogativi che devono essere sciolti.