A raccontarlo è stato Sky Sport questo pomeriggio: il biancoceleste avrebbe inoltre raggiunto un accordo di massima con la stessa squadra bianconera. Come raccontato in anteprima su IlBianconero.com , la realtà dei fatti parla di un altro incontro da fare con la Lazio, con la quale Paratici deve ora provare a strappare una stretta di mano. Lotito continua a sparare alto, ma non come la scorsa estate, quando era fermo sulla tripla cifra. Al momento, per l'emittente satellitare, il serbo può approdare alla Juve con un assegno vicino agli 80 milioni di euro. Tempo al tempo, si vedrà.