A centrocampo non si scampa, i nomi sono solo due. L'ipotesi di un ritorno a casa di Pogba continua a tenere banco, se n'è parlato negli ultimi incontri con Enzo Raiola, mentre il canale diretto tra Paul e Pavel Nedved, impegnato in prima linea per trasformare in realtà il sogno Pogback, si scalda. Parallelamente si lavora sulla pista Milinkovic-Savic: Mateja Kezman, suo agente, parla con altri top club, ma da anni il giocatore è convinto dalla Juventus, anche se servirà battere la resistenza di Claudio Lotito. "È proprio Kezman - si legge sul Corriere dello Sport - però ad avere un asso nella manica, assicurando di avere un'intesa con il presidente biancoceleste per poter portare via Milinkovic per una cifra alta ma decisamente più abbordabile rispetto alle antiche richieste a tre cifre, decisamente più vicina ai 50 che non ai 100 milioni pretesi un tempo".