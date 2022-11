Sì, ma a caro prezzo. O almeno questa è la volontà di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, infatti, non ha mai avuto un gran rapporto con il mondo bianconero e trattare con lui un super colpo non sarà cosa semplice. Il 3-0 di domenica sera allo Stadium ha rilanciato le ambizioni dei tifosi bianconeri, che si sono anche distinti per un applauso... quello al gigante serbo. Al momento dell'uscita, infatti, come successo con Cristiano Ronaldo in passato, il pubblico bianconero ha tributato un omaggio all'avversario, sogno di mercato. Una mossa che vuole essere un augurio per il futuro. Ma come l'ha presa Lotito?Non si è fatto ammaliare dalla cornice e per il suo simbolo ha rilanciato, anche duramente. Nonostante la scadenza del contratto nel 2024, Lotito non fa sconti e il prezzo è chiaro. Come scrive il Messaggero,Un messaggio chiarissimo.