Record conquistato per Sergej Milinkovic-Savic, che lunedì sera con la Lazio affronterà all'Allianz Stadium la Juve che per la prossima stagione sogna di portarlo a Torino. Come sottolinea il sito ufficiale bianconero a due giorni dal penultimo match di campionato, infatti, per la prima volta da quando è arrivato in Italia, il serbo è riuscito a raggiungere la doppia cifra sia per gol che per assist, diventando il 12° centrocampista a farlo da quando la massima serie è tornata a 20 squadre nel 2004/05.