Si avvicina l'estate e di conseguenza si avvicina la scadenza del contratto per Milinkovic Savic, legato alla Lazio fino al 2024. E in casa biancoceleste c'è aria di separazione.per il prolungamento del contratto. Ma da parte dell'entourage del serbo, guidato da Kezman, c'è stata una promessa al presidente, Claudio Lotito.Ovvero che Milinkovic non lascerà la Lazio a parametro zero ma per un'offerta adeguata; lo ha ribadito l'agente del serbo nell'ultimo incontro avvenuto con la società a fine gennaio, come riporta calciomercato.com. Ma qual è il nuovo prezzo per convincere Lotito? Ad un anno dalla scadenza, il patron biancoceleste sa che dovrà accontentarsi di una cifra più bassa rispetto alle richieste del passatoin attesa di capire anche cosa succederà con Dusan Vlahovic; un eventuale cessione dell'attaccante aprirebbe la strada a un grande investimento, e potrebbe essere proprio il suo compagno di nazionale.