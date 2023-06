Nonostante la mancata partecipazione in Champions League, Milinkovic Savic gradisce eccome il trasferimento alla Juventus. Dietro il 'sì' del giocatore, come riferisce la Gazzetta, ci sono tre motivi. Uno familiare, visto che il fratello gioca nel Torino. E poi due di "campo". Da sempre il c.t della Serbia, Stojković, spinge il laziale verso Allegri, che considera perfetto per lui e poi il fascino della Juve rimane intatto nonostante l'ultima stagione.