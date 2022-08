È ancora incerto il futuro di. Lo riferisce Il Messaggero, secondo cui la Lazio è ancora disposta ad ascoltare e prendere in esame le eventuali offerte in arrivo per il centrocampista serbo. Che, come noto, è un grande desiderio di mercato della Juventus. I bianconeri però, prima di sferrare un eventuale assalto, dovranno cedere e sfoltire il reparto di centrocampo, anche perché Lotito chiede almeno 60 milioni di euro.