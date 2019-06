Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus? Sì, ma... Lotito si è messo di traverso. Come spesso capita ed è capitato negli ultimi anni, il presidente della Lazio ha frenato sull'affare che porterebbe il centrocampista serbo in bianconero, nonostante il giocatore abbia già un accordo di massima con il club. Una piccola chiusura, dettata dai non floridi rapporti e dalla valutazione fatta per il giocatore. Lotito vuole 100 milioni di euro, mentre la Juve è disposta ad arrivare a 60. Il resto? Una o due contropartite tecniche. Secondo Il Corriere della Sera, la Juve potrebbe sacrificare Spinazzola o Romero, bloccato a gennaio e in arrivo dal Genoa.