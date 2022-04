C'è Loftus-Cheek nei pensieri di Sarri per il dopo Milinkovic. Se il centrocampista serbo - come tutto fa presagire - sarà ceduto in estate, il tecnico toscano vorrebbe il 26enne inglese per sostituirlo. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, evidenziando anche la situazione attorno al calciatore del Chelsea. Ma se è vero che a giugno saranno in molti a salutare Formello, non è escluso che una parte del monte ingaggi risparmiato possa essere subito reinvestita per i nuovi innesti di cui Sarri avrà assoluto bisogno.