Sergej Milinkovic-Savic può davvero lasciare la Lazio. Un’estate fa il muro di Lotito si era rivelato insormontabile, nonostante i tentativi della Juventus che aveva eletto il serbo a priorità per il centrocampo di Allegri. Un anno dopo, le probabilità che il Sergente dica addio alla Capitale sono aumentate nettamente. Come riporta Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha capito fin dai primi colloqui con il presidente che Milinkovic può partire. Stavolta Lotito ha aperto alla cessione, ma non si smuove da una valutazione vicina ai 100 milioni di euro. E la Juve, che ha già un’intesa di massima col giocatore, è tornata all’assalto.