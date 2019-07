La Juventus ​è stata molto vicina ad aprire una vera trattativa con Milinkovic-Savic. Come riporta Sky Sport, ad inizio mercato, la dirigenza bianconera aveva stretto un solido colloquio con l'agente del serbo, che ha fatto sapere di ambire ad un top club. Il problema del prezzo, soprattutto alla luce dell'arrivo di De Ligt, ha poi raffreddato la pista che, da allora, non ha più avuto modo di essere approfondita. Al momento, infatti, restano in testa Manchester United e Psg, sebbene nessuna delle due si sia avvicinata agli 80-90 milioni richiesti da Lotito.