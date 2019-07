Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, sta aspettando un segnale dal mercato per capire il suo futuro. Si trova, quindi, in attesa che almeno una delle pretendenti - PSG e Manchester United in primis - risolvano alcune trattative in uscita. Quindi, in attesa di capire se Neymar o Pogba cambieranno squadra la prossima stagione, la Juventus monitora e, come aggiunge ancora il Corsport, non si può escludere che possa rifarsi sotto per il talento della Lazio. II prezzo, come Lotito insiste a ricordare, è di almeno 100 milioni.