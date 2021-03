Juventus-Lazio è una sfida decisiva, per le sorti di entrambe le squadre. Una gara ricca di attese e talento. La sfida di domani sera sarà un vero "clasico" per Sergej Milinkovic-Savic, che in passato è stato più volte vicino alla Juve. Come riporta Il Corriere dello Sport, ha già affrontato 15 volte la Juventus, la squadra più affrontata da lui in carriera. Dopo 7 sconfitte nelle prime 7 gare, è riuscito a risalire nello score, diventando anche determinante. Un clasico con il mercato sullo sfondo, da sempre.