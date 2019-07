Sergej Milinkovic-Savic sembra avere le valigie in mano. Il centrocampista serbo potrebbe salutare la Lazio già durante questa sessione di mercato. I biancocelesti, dal canto loro, non escludono l'addio e valutano le varie offerte. La Juventus è interessata al giocatore, ma la concorrenza è agguerrita. Tra le pretendenti c'è anche il Manchester United che sembra in leggero vantaggio sulle altre rivali. I Red Devils stanno cercando un sostituto a Paul Pogba, dato vicinissimo all'addio, con la Vecchia Signora tra le possibili destinazioni. Dunque, la Juve tiene aperti i due fronti, pronta a piazzare un grande colpo.