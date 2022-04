Sergej Milinkovic-Savic. Questo è il primo obiettivo della Juventus a centrocampo: un leader, tecnico e non solo, che con i bianconeri flirta. Il prossimo è l'anno giusto per il salto e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il desiderio del serbo sarebbe quello di raggiungere il fratello Vanja a Torino e giocare insieme al compagno di Nazionale Dusan Vlahovic. Lotito è disposto a cederlo, ma non alla Juve, bensì a PSG o Manchester United, che possono offrire tanto. La Juve, infatti, è pronta a presentare un'offerta da 45-50 milioni di euro, ma la richiesta minima è di 80.