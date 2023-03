Il Corriere dello Sport parla della situazione di Milinkovic Savic alla Lazio. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e secondo il quotidiano c'è un accordo tra l'agente del giocatore e il club sulla cifra che dovrà essere superiore ai 40 milioni di euro. Sotto questo prezzo, le offerte non saranno prese in considerazione.