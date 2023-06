Rabiot dovrà dare entro pochi giorni una risposta all'offerta di rinnovo ricevuta dalla Juventus. Se il francese lascerà il club allora la società potrà concentrarsi sull'arrivo di Milinkovic Savic, uno dei principali obiettivi. Per la Juve sarebbe un cambio positivo? Entrambi hanno 28 anni ma Rabiot ha più esperienza internazionale, sia con il club che con la nazionale. Tutti e due forti fisicamente anche se Milinkovic sicuramente più bravo di testa mentre Adrien più propenso all'azione individuale palla al piede. Rabiot guadagna alla Juve sette milioni di euro, forse per il laziale basterebbe un ingaggio leggermente inferiore anche se ovviamente ci sarebbe da pagare il cartellino alla Lazio, che non si accontenta di meno di 30 milioni. L'ultimo campionato, ha visto Milinkovic superare di un gol il numero di reti realizzate da Rabiot (9 contro 8).