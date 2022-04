Un passo dopo l'altro, ci si ferma sempre in mezzo, lì dove la Juve ha davvero bisogno di un colpo. E il colpo può essere Sergej Milinkovic Savic: 27 anni, forte fisicamente e soprattutto tecnicamente. Può essere l'acquisto perfetto per abbinare la necessità di fisicità con i gol dalla mediana, che ormai mancano da stagioni. Secondo Tuttosport, tutto o quasi dipenderà dalla permanenza di Arthur, corteggiato dall'Arsenal.



GLI ALTRI NOMI - Via il brasiliano, chi potrebbe arrivare? L'edizione odierna di TS parla anche di profili diversi: uno è Matic, già sondato in passato, un altro è invece il giovane Weigl del Benfica. La pista più calda è Leandro Paredes: il 27enne gioca titolare al Psg e potrebbe lasciare proprio quest'estate la patinata squadra francese. Sullo sfondo resta Jorginho, sempre a patto che Arthur vada via.



LA MEZZALA - Milinkovic più di tutti invece per la mezzala, per TS. L'altro è l'ex di Pogba, che di Torino ha parecchia nostalgia: ma servirebbe tagliare tanto sul fronte stipendio. Il francese resta costoso e complicato, a prescindere dalla voglia di tornare. Occhio anche a Frattesi - lo vuole anche l'Inter -, oltre a Renato Sanches del Lille, per il quale si sta muovendo il Milan.