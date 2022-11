Al termine della gara pareggiata contro il Camerun, il centrocampista serbo Milinkovic-Savic ha commentato quello che è stato il match e le possibilità rimaste per il passaggio agli ottavi.'Abbiamo sbagliato nella ripresa, perché dovevamo tenere di più la palla e far passare il tempo. Volevamo invece andare avanti e segnare un gol in più. Loro sono stati bravi e ci hanno segnato due volte in contropiede. Volevamo i 3 punti, ne abbiamo preso soltanto 1. Ora speriamo che la Svizzera questa sera perda con il Brasile, così rimane tutto aperto. Dobbiamo prepararci per l’ultima gara in programma'.