Sergej Milinkovic-Savic pareva ormai a un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain, dopo che il club francese si è detto disposto a soddisfare le richieste dell'agente Mateja Kezman e della Lazio. Milinkovic, però, sembra essersi messo di traverso nei confronti del PSG, secondo quanto riportato da Il Messaggero oggi. Il serbo, infatti, preferirebbe restare in Serie A, possibilmente alla Juventus, che però non ha intenzione di soddisfare la richiesta di 80 milioni di euro di Claudio Lotito. In alternativa, Milinkovic spera anche nell'inserimento del Real Madrid nella trattativa.