Un retroscena in apertura di mercato, uno di quelli che può cambiare tutto in merito al futuro. Sergej Milinkovic-Savic cambia agente, o almeno c'è un tentativo in atto per il classe 1995: lo svela Il Messaggero, che racconta di come Jorge Mendes si sia mosso per "sottrarre" la procura del centrocampista della Lazio a Mateja Kezman, attuale agente. Un gesto che non è piaciuto al procuratore, ma che può significare molto in termini di mercato, anche per la Juve. I bianconeri, infatti, tengono il suo nome tra i profili preferiti e il super agente può dare una mano a chiudere l'affare.